Жуткое ДТП на Волыни: легковушка протаранила автобус, много погибших и пострадавших

В воскресенье, 21 апреля, во второй половине дня на автодороге сообщением Луцк-Дубно, в селе Крупа Луцкого района, столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус сообщением Луцк-Тернополь.

Как сообщили в секторе коммуникации областной полиции, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли, еще один пассажир Volkswagen госпитализирован. Пострадали в ДТП также и некоторые пассажиры автобуса. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования.

Как сообщают Волинські новини, результате аварии погибло трое человек, которые находились в салоне легковушки – мужчина, женщина и ребенок, 2011 года рождения, который скончался в карете скорой помощи.

На месте столкновения работает 8 бригад скорой. Как минимум, в результате ДТП пострадало 16 человек. Со слов очевидцев аварии, легковой автомобиль врезался в маршрутку, в результате чего она перевернулась.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше в результате ДТП погибли украинцы.