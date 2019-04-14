Врезались в дерево, вылетел двигатель: в Польше в жутком ДТП погибли украинцы

14 апреля 2019, 22:39

Жертвами аварии стали двое граждан Украины.

Полиция на месте трагического инцидента ведет расследование / Фото: policja.gov.pl

В ночь с 13 на 14 апреля вблизи города Кентшин в северо-восточной Польше произошло смертельное ДТП с гражданами Украины и Грузии.

Как сообщает Польское радио, автомобиль врезался в придорожное дерево. Удар был такой силы, что двигатель отлетел на 12 метров от разбитого транспортного средства.

Вследствие ДТП несовместимые с жизнью травмы получили украинцы в возрасте 23 и 30 лет. Двое граждан Грузии в аварии выжили, но получили травмы.

"Погибли пассажиры, которые сидели в правой части автомобиля. Пассажир, который был рядом с водителем, был пристегнут ремнем безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был застегнут", - сообщила представитель полиции Моника Данеляк.

Отмечается, что водителем автомобиля был гражданин Грузии. У него взяли кровь на анализ для проверки на алкоголь.

"Сила удара об дерево была настолько велика, что двигатель выпал, и он лежал на расстоянии 12 метров. Он все еще горел, когда прибыли пожарные", -  рассказал капитан пожарных Камиль Ґольон.

На месте аварии работают польские правоохраниетли, ведется следствие.

Напомним, ранее в Польше в результате ДТП погибли граждане Украины – девушка и двое парней.

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ДТП Польша Украина
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