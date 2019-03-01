"Ехали украинцы": в Польше произошла необычная смертельная авария

В Польше случилось необычное смертельное ДТП, могли пострадать украинцы / Скриншот видео с tvn24.pl

В ночь на пятницу, 1 марта, в городе Тур Лодзинского воеводства Польши на дороге во время движения у грузовика отвались колесо и влетело в лобовое стекло автобуса, в котором, по предварительным данным, ехали украинцы.

Автобус съехал в кювет, водитель умер на месте происшествия, а два пассажира — пострадали, сообщает TVN24 со ссылкой на данные властей.

По сведениям издания, автобус и грузовой автомобиль ехали в разных направлениях, грузовик потерял колесо во время маневра.

"…водитель грузовика был трезвым. На месте происшествия несколько часов работали несколько служб, в том числе шесть пожарных и две спасательные команды", — отмечается в материале.

Напомним, в августе 2018 года в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины.