ДТП с автобусом в Польше: все погибшие — украинцы

Все погибшие в ДТП с автобусом в Польше являются украинцами / Скриншот видео с youtube.com

В Польше все трое погибших и 51 пострадавший в результате аварии, в которую попал украинский туристический автобус, являются гражданами Украины.

Госпитализированы 37 человек с травмами различной тяжести (из них 10 — дети), а один пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщили "Громадському" в Генеральном консульстве Украины в Люблине.

"Другие, кому состояние здоровья позволяет переезд, вернутся в Украину дополнительным автобусом, который уже прибыл в Перемышль. Их разместили в гостинице", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а десятки — пострадали. Позже стало известно, что водителя автобуса задержали.