Подробности ДТП с украинским автобусом в Польше: водитель задержан

Польша,автобус,ДТП / Скриншот видео с facebook.com/rmf24

В Польше задержали водителя украинского туристического автобуса, который попал в смертельную аварию.

Скорее всего в воскресенье, 19 августа, задержанного допросят и предъявят ему обвинения, пишет RMF со ссылкой на представителя польской прокуратуры.

По данным издания, эксперт в области дорожного движения сообщил, что водитель намного превысил допустимую скорость.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован. Узнать больше о ДТП можно здесь.