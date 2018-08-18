Подробности ДТП с украинским автобусом в Польше: водитель задержан

Задержанному еще не предъявили обвинения.
В Польше задержали водителя украинского туристического автобуса, который попал в смертельную аварию.
Скорее всего в воскресенье, 19 августа, задержанного допросят и предъявят ему обвинения, пишет RMF со ссылкой на представителя польской прокуратуры.
По данным издания, эксперт в области дорожного движения сообщил, что водитель намного превысил допустимую скорость.
Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован. Узнать больше о ДТП можно здесь.