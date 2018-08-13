На Киевщине произошло масштабное ДТП: погибли три человека

13 августа 2018, 11:01

Смертельная авария случилась вчера вечером.

На Киевщине произошла масштабная авария, есть жертвы
На Киевщине произошла масштабная авария, не обошлось без жертв / фото: sai.gov.ua

В воскресенье, 12 августа, вечером возле села Хоцки Переяслав-Хмельницкого района Киевской области водитель на автомобиле Dacia Logan столкнулся с четырьмя машинами, он и еще два человека — погибли.

Авария произошла на автодороге Борисполь — Днепр около 19 часов, пострадали трое людей, говорится на странице Главного управления Национальной полиции на Киевщине.

"56-летний водитель автомобиля Dacia Logan, двигаясь в направлении города Днепр, при маневре обгона выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos", — отметили в ведомстве.

После этого водитель вернулся на свою полосу, столкнулся с SsangYong, а потом опять выехал на встречку и не разминулся с Daewoo Lanos и ВАЗ 21102.

На Киевщине произошла масштабная авария, есть жертвы
На Киевщине произошла масштабная авария, не обошлось без жертв / kv.npu.gov.ua

"Водитель автомобиля Daewoo Lanos, 55-летний мужчина, и 62-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте аварии. Еще трое пассажиров этого автомобиля получили травмы различной степени тяжести и доставлены в районную больницу", — добавили в полиции.

По факту аварии начато производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним, 10 августа в районе села Каменское Запорожской области столкнулись грузовик КамАЗ и маршрутка, погибли шесть человек, в том числе пятеро детей, еще 12 людей — получили травмы. Позже в больнице во время операции умер еще один пострадавший ребенок.

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ДТП авария жертвы Киевщина
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