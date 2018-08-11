Возросло число жертв кровавого ДТП в Запорожской области

Последствия ДТП в Запорожской области

В больнице Запорожья во время операции скончался ребенок 2011 года рождения, пострадавший в результате смертельного ДТП с участием маршрутки и грузовика.

Кроме того, пятеро взрослых остаются под наблюдением медиков. Из них трое - в реанимации, двое в отделении интенсивной терапии. Еще четырех человек осмотрели и отпустили домой, сообщает "5 канал".

"Это переломы тех или иных отделов позвоночника, переломы ребер, черепно-мозговая травма, перелом ключицы, ушибы. В реанимации находятся две женщины, чьи дети погибли, и в реанимации находится пострадавший, который был непосредственно в автомобиле в качестве пассажира.

Одному пациенту вообще не нужно будет проводить оперативного вмешательства, у пациентки мы сейчас оцениваем тяжесть повреждения. Шансы 50 на 50, нужна будет операция", - рассказал главный врач областной клинической больницы Игорь Шишка.

Напомним, в районе села Каменское Запорожской области столкнулись грузовик КамАЗ и маршрутка.