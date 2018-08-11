Кровавое ДТП в Запорожской области: стали известны новые подробности

Смертельное ДТП в Запорожской области / nashemisto.dp.ua

В Запорожскую областную клиническую больницу доставили семерых взрослых пассажиров маршрутки и одного ребенка, которые накануне попали в жуткое ДТП.

По словам главврача Игоря Шишки, ребенок 2011 рождения находится в крайне тяжелом состоянии, у него была остановка сердца, передает Depo.Запорожье.

За жизнь ребенка борются бригады врачей анестезиологов и реаниматологов областной клинической больницы и детской областной больницы.

В то же время очевидец ДТП рассказал изданию «Акцент», что виновником жуткой аварии, скорее всего, был водитель грузовика.

"Трагедия произошла на въезде в с. Каменское со стороны Васильевки. Этот спринтер ехал впереди меня. Впереди был уже знак с. Каменское и спуск с легким поворотом влево, все машины в том числе и впереди ехавшая маршрутка, и я сбросили скорость и катились. Камаз ехал по встречке, ему нужно было уходить немного вправо там, но получилось, не знаю по какой причине, водитель заснул, или еще что, он пошел по прямой и зацепил маршрутку в ее левый бок. Это произошло прямо перед знаком Каменское, маршрутка пошла на бок и перевернулась, а Камаз по прямой съехал в кювет. У меня было достаточное расстояние для маневра, но все равно пришлось оперативно реагировать и объезжать его по встречке", - рассказал водитель.

Напомним, в районе села Каменское Запорожской области столкнулись грузовик КамАЗ и маршрутка. Погибли шесть человек, в том числе пятеро детей, еще 12 - получили травмы.