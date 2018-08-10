ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности

В результате ДТП погибло шесть пассажиров

Представители полиции подтвердили гибель шести человек в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Запорожской области, в котором также пострадали 12 человек.

"В настоящее время есть информация о шести погибших, из которых пятеро - дети. Также 12 человек травмированы", - сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.

Полиция выяснила, что водитель маршрутки осуществлял нерегулярные перевозки. Во время аварии в салоне находилось около 20 пассажиров. По факту ДТП открыто уголовное дело, в рамках которого водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители приняли решение задержать на время следствия водителя грузовика КамАЗ, 31-летнего жителя Краматорска Донецкой области.

"Следователями принято решение задержать водителя грузовика КамАЗ в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, в районе села Каменское Запорожской области столкнулись грузовик КамАЗ и маршрутка. Погибли шесть человек, в том числе пятеро детей, еще 12 - получили травмы.