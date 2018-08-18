В Польше перевернулся украинский туристический автобус, есть жертвы

Украинский автобус с туристами попал в ДТП / @PogotowieRatunkowewPrzemyslu

В пятницу, 17 августа, в Подкарпатском воеводстве Польши в дорожно-транспортное происшествие попал украинский туристический автобус, в результате есть погибшие и пострадавшие.

Туристический автобус, который вез туристов из Львова в Австрию и направлялся к пограничному переходу со Словакией, упал со склона и перевернулся. В результате ДТП погибли три человека, еще 51 человек травмирован, сообщает TVN24.

Отмечается, что всего в автобусе находилось 54 человека: "У автобуса была украинская регистрация и перевозились туристы из Львова. Три человека погибли и 51 человек госпитализирован. Девять из них получили серьезные травмы".

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП с микроавтобусом в Венгрии пострадали 13 граждан Украины.