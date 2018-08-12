В крупной аварии в Венгрии пострадали 13 украинцев

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В результате ДТП с микроавтобусом в Венгрии пострадали 13 граждан Украины.

Как сообщают "Новости Закарпатья", четверо человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Авария произошла на 51 км главной магистрали №2.

Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся. Причина ДТП выясняется.

Ранее Министерство иностранных дел Украины вручило ноту поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу из-за с созданием венгерском правительством должности министра по развитию Закарпатской области.

"Венгерском дипломату также была вручена нота с требованием предоставления официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области", - сообщила пресс-служба украинского МИДа.