В Польше трое украинцев погибли под колесами автомобиля

В Польше погибли граждане Украины / Фото: Państwowa Straż Pożarna w Bolesławcu

В Польше в результате ДТП 23 марта погибли граждане Украины – девушка и двое парней.

"Трагическая авария в городе Бжезник близ Болеславца в Нижней Силезии. BMW въехал в пешеходную группу с пятью пассажирами. Погибли три человека: 18-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет. Все граждане Украины", - сказано в сообщении польского издания Wp.pl.

По данным СМИ, в группу из пяти человек врезался легковой автомобиль BMW, в результате чего на месте погибли 18-летняя девушка и двое парней в возрасте 24 и 25 лет.

Обнародована предварительная информация о нарушении пешеходами правил дорожного движения. Отмечается, что граждане Украины шли не по соответствующей полосе движения без отражающих элементов на одежде. Известно, что выжившие пешеходы были в состоянии сильного алкогольного опьянения. В водитель BMW был трезв.

/ Фото: Państwowa Straż Pożarna w Bolesławcu

Напомним, в Одессе в масштабном ДТП погиб 22-летний сын владельца ночного клуба Bono и 33-летняя дочь владельца клиники пластической хирургии.