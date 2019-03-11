В Тернополе девочка за рулем "впилялась" в авто и угодила в кому: опубликовано фото

Момент после ДТП / Нацполиция

В Тернополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13-летний девочки. Она, будучи за рулем Subaru, врезалась Volkswagen Passat.

Об этом сообщает портал 20 минут со ссылкой на источники в Главке Нацполиции по Тернопольской области. По их данным, авария произошла на улице Бережанская вечером 9 марта. Девочка, которая была за рулем, оказалась жительницей села Почапинцы. Ее немедленно госпитализировали.

В центре экстренной медицинской помощи позже сообщили, что девочку впала в кому "неясного происхождения".

Почему она оказалась за рулем Subaru и где его родители, сейчас устанавливают полицейские.

Напомним, ранее на Тернопольщине из-за таксиста погибли двое людей.