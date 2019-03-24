В Одессе в жутком ДТП погибли дети местных бизнесменов

24 марта 2019, 20:34

Одесситы-мажоры были известными любителями дорогих автомобилей и высоких скоростей.

  • Шамиль Гаджиев Фото: Думская
  • Автомобиль Гаджиева BMX X6 Фото: Думская
  • ДТП с мажорами в Одессе Фото: Думская
  • ДТП с мажорами в Одессе Фото: Думская
  • ДТП с мажорами в Одессе Фото: Думская
  • Виктория Кравченко Фото: Думская

В Одессе в масштабном ДТП погиб 22-летний сын владельца ночного клуба Bono Газанфара Гаджиева.

Как сообщает Думская, Шамиль Гаджиев устроил ночные гонки на своем BMX X6, зацепил машину, стоящую на обочине, и влетел в столб.

Лихач устроил гонки по городу в компании подруги Виктории Кравченко. Она является дочерью местного бизнесмена, владельца клиники пластической хирургии Доктор Моцарт.

Гаджиев на BMX X6 устроил гонки по ночному городу с автомобилем Porsche, за рулем которого также был сын крупного одесского бизнесмена. Лихач-мажор не справился с управлением, зацепил Hyundai и вытелел на огромной скорости в столб.

Столкновение было настолько мощным, что автомобиль мгновенно разорвало на две части, и он загорелся. Пассажир элитного внедорожника, 33-летняя Виктория Кравченко, погибла на месте. Водитель умер в реанимации.

По информации местный СМИ, погибший Гаджиев часто гонял на высоких скоростях по Одессе на своем новом BMW.

Напомним, в Киеве возле станции метро Дорогожичи водитель маршрутного автобуса №155 проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов, пострадавшие госпитализированы.

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Одесса ДТП мажоры
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