В Одессе в жутком ДТП погибли дети местных бизнесменов

В Одессе в масштабном ДТП погиб 22-летний сын владельца ночного клуба Bono Газанфара Гаджиева.

Как сообщает Думская, Шамиль Гаджиев устроил ночные гонки на своем BMX X6, зацепил машину, стоящую на обочине, и влетел в столб.

Лихач устроил гонки по городу в компании подруги Виктории Кравченко. Она является дочерью местного бизнесмена, владельца клиники пластической хирургии Доктор Моцарт.

Гаджиев на BMX X6 устроил гонки по ночному городу с автомобилем Porsche, за рулем которого также был сын крупного одесского бизнесмена. Лихач-мажор не справился с управлением, зацепил Hyundai и вытелел на огромной скорости в столб.

Столкновение было настолько мощным, что автомобиль мгновенно разорвало на две части, и он загорелся. Пассажир элитного внедорожника, 33-летняя Виктория Кравченко, погибла на месте. Водитель умер в реанимации.

По информации местный СМИ, погибший Гаджиев часто гонял на высоких скоростях по Одессе на своем новом BMW.

Напомним, в Киеве возле станции метро Дорогожичи водитель маршрутного автобуса №155 проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов, пострадавшие госпитализированы.