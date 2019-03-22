"ДТП и самосуд": в Киеве автобус на переходе сбил трех пешеходов

В Киеве в результате аварии пострадали три сестры, узнали журналисты.
В четверг вечером, 21 марта, в Киеве возле станции метро Дорогожичи водитель маршрутного автобуса №155 проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил трех пешеходов, пострадавшие госпитализированы.
После аварии очевидцы набросились на водителя автобуса с кулаками, сообщает Киев Оперативный в Facebook.
По данным dtp.kiev.ua, одна из пострадавших получила серьезные травмы лица, у нее выбиты зубы.
ДТП возле Дорогожичей произошло около 20:00, маршрутка сбила трех женщин-сестер, пишет Информатор со ссылкой на слова очевидцев.
Одна из женщин после аварии оказалась под автобусом, чтобы достать пострадавшую, свидетели его толкали. Издание узнало, что спасенная женщина была в тяжелом состоянии, ее госпитализировали.
Есть несколько версий ДТП: одни очевидцы говорят, что автобус просто не остановился и сбил пешеходов, а другие утверждают — маршрутку подрезали, и поэтому она продолжила ехать.
Відео моменту #ДТП із маршрутним автобусом поблизу станції метро Дорогожичі. Є троє потерпілих.Опубликовано Киев Оперативный Четверг, 21 марта 2019 г.
Напомним, вечером 20 марта во Львове на ул. Величковского маршрутный автобус наехал на 10-летнюю местную жительницу, пострадавшая получила травмы и скончалась на месте происшествия.