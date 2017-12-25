Под Киевом водитель-иностранец сбил трех пешеходов, уходя от полицейской погони

На Киевщине, в городе Вишневое, автомобиль, за рулем которого находился иностранец, выехал на тротуар, где сбил женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.

Такое сообщение в понедельник, 25 декабря, опубликовала пресс-служба Нацполиции Украины. Согласно обнародованным ведомством данным, сейчас мать и ее полуторагодовалый ребенок, равно как и девочка-школьница, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Изначаль автомобиль с иностранными номерами, остановившийся на красный сигнал светофора, вызвал подозрение у патрульных полицейских. Они решили проверить документы у водителя и пассажира автомобиля, однако мужчина за рулем, увидев правоохранителей, выехал на встречную полосу и попытался скрыться.

"Однако далее впереди подозреваемые заметили служебный автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться и от него, водитель направил свою машину на тротуар, где и произошла трагедия. Двух граждан иностранных государств, находившихся в салоне автомобиля, полицейские задержали согласно ст. 208 УПК и поместили в изолятор временного содержания", - заявили в Нацполиции.

По данным ведомства, задержанные ранее неоднократно имели проблемы с законом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине водитель внедорожника сбил трех женщин и скрылся с места ДТП.