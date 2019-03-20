Во Львове маршрутка убила школьницу, опубликованы фото и видео с места трагедии

Во Львове маршрутка наехала на школьницу, пострадавшая скончалась / varta1.com.ua

В среду вечером, 20 марта, во Львове маршрутный автобус наехал на 10-летнюю местную жительницу, пострадавшая получила травмы и скончалась на месте происшествия.

Смертельная авария произошла около 17:30 на ул. Величковского, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.

По словам одних свидетелей, девочка неаккуратно вышла из маршрутки, другие же говорят, что она переходила улицу, и тогда на нее наехала маршрутка, пишет Варта1.

"Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса совершил наезд на пешехода, 10-летнюю местную жительницу…", — отметили в полиции.

Напомним, 8 марта недалеко от Луцка Волынской области автомобиль Volkswagen Passat наехал на пешеходов, которые перебегали проезжую часть в неположенном месте, погиб тележурналист, пострадала и госпитализирована женщина.