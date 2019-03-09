Под Луцком иномарка убила журналиста

Под Луцком иномарка наехала на тележурналиста, пострадавший погиб / volynpost.com

В пятницу вечером, 8 марта, недалеко от Луцка Волынской области автомобиль Volkswagen Passat наехал на пешеходов, которые перебегали проезжую часть в неположенном месте, погиб тележурналист, пострадала и госпитализирована женщина.

Смертельная авария произошла на автодороге Устилуг — Луцк — Ровно в 19:18, сообщили ВолиньPost в пресс-службе патрульной полиции региона.

По данным правоохранителей, от полученных травм на месте происшествия погиб журналист телерадиокомпании Аверс, 1961 года рождения, а пострадавшая женщина попала в Луцкую городскую больницу.

Источник агентства сообщил, что в результате ДТП под Луцком погиб известный волынский журналист Юрий Яцюк.

Под Луцком иномарка наехала на тележурналиста, пострадавший погиб / volynpost.com

Ранее сообщалось, что в Харькове умер известный местный журналист Николай Криволапов, который прославился освещением кровавого ДТП, которое произошло в областном центре 18 октября 2017 года и унесло жизни 6 человек.