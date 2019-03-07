Умер известный украинский журналист и телеведущий

7 марта 2019, 22:41

Николай Криволапов прославился, когда освещал дело Зайцевой.

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Умер известный украинский журналист и телеведущий / Фото из открытых источников

В Харькове умер известный харьковский журналист Николай Криволапов, прославившийся освещением кровавого ДТП в Харькове, которое 18 октября 2017 года унесло жизни 6 человек.

Как сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета, журналиста не стало из-за тяжелого инсульта.

По словам его брата, после инсульта Криволапова прооперировали. Несколько дней он находился в бессознательном состоянии на вентиляции легких, борясь за жизнь в реанимации харьковской больницы. Однако вечером 6 марта Николай скончался.

Криволапов был телеведущим на телеканале Simon, возглавил ряд журналистских проектов, был автором новостного блога "Харьков SOS", освещал происшествия в Харькове с места события.

Ранее стало известно о смерти известного украинского журналиста. Олег Ныпадымка умер в ночь на 9 февраля. А 25 января сообщалось о смерти известного украинского журналиста Николая Бабича. У него остались жена Инна и трое детей.

Напомним, 26 февраля Зайцевой и Дронову вынесли приговор. Среди прочего суд удовлетворил все гражданские иски потерпевших о денежных компенсациях.

Перед этим Зайцева выступила в суде с последним словом. По ее словам, она больше никогда не сядет за руль. Ее адвокаты призвали суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельства.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. В результате него погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы. 

Как сообщалось, в Сети появилось видео поведения Зайцевой в первые минуты после ДТП. Виновница кровавой бани на тротуаре ведет себя неадекватно произошедшему, отмечают пользователи.

Зайцева попросила прощения у потерпевших. При этом она поклялась, что никогда не сядет за руль.

Ранее стало известно о том, сколько лет тюрьмы грозит Зайцевой за эту автоаварию. Как заявила адвокат Зайцевой Юлия Козырь, в обвинительном акте раскаяние ее подзащитной было учтено как смягчающее обстоятельство.

В полиции заявили, что водитель Volkswagen выехал на запрещающий сигнал светофора. Дронов отметил, что во время ДТП был сосредоточен на пешеходном переходе.

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