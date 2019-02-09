"Создал лучшую газету в стране": стало известно о смерти известного украинского журналиста

Скончался Олег Ныпадымка / УНИАН

В ночь на 8 февраля в Киеве скончался известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка.

"Сегодня Олег умер. Время и место похорон пока неизвестно", - написали его родные в ночь на 9 февраля.

Журналистка Наталья Влащенко напомнила, что Ныпадымка в своем время был главным редактором газеты "Сегодня", которая, по ее мнению, была "лучшей за всю историю газетной журналистики" в Украине.

"Ему удалось собрать коллектив звезд, каждый из этих людей стал эпохой в украинской журналистике. Человек-эмоция, он всегда был полон идей, радовался каждой нашей удаче. Каждый мелочный провал считал личной трагедией", – написала Влащенко в Facebook.

Ныпадымка родился 21 января 1958 года. Факультет журналистики окончил в Кишиневском госуниверситете. Работал заместителем главного редактора в ряде украинских газет, в частности, "Финансовая Украина", "Всеукраинские ведомости", "Киевские ведомости".

В 1997 году Ныпадымка основал газету "Сегодня" и стал ее главным редактором. В следующем году получил звание Заслуженный журналист Украины.

Напомним, ранее сообщалось о смерти известного украинского журналиста Николая Бабича.