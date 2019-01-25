Умер известный украинский журналист Николай Бабич / Униан

25 января 2019 года умер известный украинский журналист Николай Бабич.

Он работал замом руководителя отдела экономических новостей Униан. Коллектив издания уже выразил семье, друзьям и знакомым Бабича свои глубокие соболезнования.

"Нам трудно подобрать слова для текста этой новости. Однако мы точно не оставим смерть 48-летнего Николая, который пошел на простую плановую операцию в киевской больнице, без точного установления причины трагедии. Люди не должны умирать от укола с анестезией", – пишет сайт.

У Николая остались супруга Инна и трое детей.

Напомним, утром 10 января в польском городе Илжа в аварии трагически погиб известный украинский журналист Роман Кисиль вместе с мамой. В автомобиле также находились жена и годовалая дочь.

Позже стало известно, что годовалую дочку Софию взяла под опеку руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса. В консульстве подчеркнули, что редко удается взять под консульскую опеку детей граждан Украины согласно 31-й статьи консульской конвенции между Украиной и Польшей. Отмечается, что, если бы не удалось взять девочку под опеку, то ее необходимо было бы направить в детский дом. А затем опекунство устанавливал бы суд.