ДТП в Харькове: Зайцева выступила в суде с последним словом

Елена Зайцева / УНИАН

Фигурантка ДТП в Харькове, в результате которого погибли шестеро человек, Елена Зайцева "искренне раскаялась", признала все иски и готова понести наказание.

Об этом она сказала, выступая с последним словом в суде, передает ТСН.

По словам Зайцевой, она больше никогда не сядет за руль. Ее адвокаты призвали суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельства.

Суд огласит приговор через неделю.

ДТП произошло в октябре 2017-го в центре Харькова. Шестеро человек погибли, еще шестеро были травмированы.