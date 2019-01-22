Дело Зайцевой: в суд доставят ключевого пропавшего свидетеля

Елена Зайцева в суде / УНИАН

Врач-нарколог Елена Федирко, которая осматривала участницу кровавого ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву, вскоре доставят в суд.

Как рассказала журналист Татьяна Доцяк в Facebook, информацию об этом подтвердил следователь.

"Нашлась нарколог Федирко, которая осматривала Зайцеву сразу после ДТП. Сейчас ее доставляют в суд. Искали Федирко полгода. Инфа из собственных источников, подтвердил следователь Игорь Волков", — подчеркнула Доцяк.

Напомним, об исчезновении ключевого свидетеля - врача-нарколога Елены Федирко стало известно в июле 2019 года.

Позднее суд обязал полицию в течение месяца отыскать Елену Федирко.

После этого судья Виктор Попрас огласил ответ полиции, согласно которому Федирко находилась на территории, неподконтрольной Украине.

Как известно, ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. В результате него погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

Зайцева попросила прощения у потерпевших. При этом она поклялась, что никогда не сядет за руль.

В полиции заявили, что водитель Volkswagen выехал на запрещающий сигнал светофора. Дронов отметил, что во время ДТП был сосредоточен на пешеходном переходе.