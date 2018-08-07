Дело Зайцевой: суд дал полиции месяц на поиски пропавшего ключевого свидетеля

Елена Зайцева

Суд по "делу Зайцевой" - о смертельном ДТП в Харькове обязал полицию в течение месяца отыскать ключевого свидетеля - врача-нарколога Елену Федирко, которая пропала без вести в июле.

"Суд обязал полицию найти Федирко и доставить на следующее заседание. Оно состоится 11 сентября в 14.00", - сообщает медиапроект "Накипело".

О пропаже Федирко 19 июля сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

"Именно она (Федирко. - Прим.) зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой - нечеткую речь, нестойкую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ. Но Федирко по непонятным причинам уволилась с работы и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны ее доставить в суд, не могут ее найти. Вот такое вот странное стечение обстоятельств", - рассказала Матвеева.

ДТП в Харькове, в результате которого погибли шестеро человек, случилось вечером 18 октября 2017 года. Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, был отброшен на группу пешеходов в результате столкновения с Volkswagen. В результате шестеро человек погибли, еще столько же получили травмы разной степени тяжести.