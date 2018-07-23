Даже имен погибших не знает: "размалеванной" Зайцевой светит минимальный срок

23 июля 2018, 12:34

Елене Зайцевой, которая не знает имен погибших, а прощение зачитывает по бумажке, может грозить не более 7 лет тюрьмы. 

Судя по развитию событий в суде, Елена Зайцева получит минимальный срок.

Тот случай, когда твой адвокат топит, что у тебя страшные головные боли, а ты не удержалась и пришла на заседание со свежими бровями. 

Итак, все, что знаю про дело Зайцевой-Дронова.

1) Лексус на большой скорости проскакивает на красный, цепляет Фольксваген, стартующий на желтый. Лексус отлетает на тротуар - 6 погибших, 6 пострадавших. В обвинении вина обоих участников. У Дронова проезд на желтый, остановка за разделительной чертой и не убедился в безопасности. У Зайцевой - проезд на красный и превышение скорости. У Зайцевой еще два смягчающих - признание вины и материальное погашение вреда. Дронову грозит грозит 10 лет. Зайцевой максимум 7, так как со смягчающими обстоятельствами прокуратура будет требовать не больше 2/3 от максимального срока.

2) Дронов - торгует продуктами питания и табачными изделиями. Авто 2007 года - 500 тысяч грн. В течение года уже попадал в аварию, что привело к повреждению транспортных средств.

Зайцева - сводная сестра экс-прокурора Черкасской области времен Януковича, студентка универа. Авто 2016 года - 2 млн грн. Шесть нарушений ПДД за год, за что составлены протоколы.

3) Патрульные требуют у Зайцевой водительское удостоверение, у нее его нет, просит кого-то подвезти. Протокол копы не составляют. На освидетельствование Зайцева едет в авто полицейской, которую знает 17 лет. В авто едет и мать Зайцевой.

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4) Красный автомобиль, с которым, возможно, устроила гонки Зайцева, полиция не нашла. Хотя свидетель описывает марку авто и водителя - высокий блондин в кожаной куртке, остановился на месте ДТП, вышел из Мазды, посмотрел на все и уехал. При этом на улицах Харькова несколько сотен видеокамер.

5) Дронов ложится в больничку, следователи не могут его найти, это будет один из аргументов содержания под стражей. Зато сколько угодно Дронова находят журналисты.

6) У Зайцевой дважды берут кровь и мочу на алкоголь и наркотики. В моче находят опиаты. Анализы берут под контролем журналистов и общественности - на этом настаивает прокуратура. На самом деле никто не видел сколько чего у Зайцевой взяли, и вряд ли кто понимал сколько чего должны взять. Биоматериала оказалось в несколько раз меньше, чем нужно. По этой причине эксперты не смогут провести повторный анализ на наркотики. Но прокуратура позже скажет - две токсикологические экспертизы не выявили опиатов, на самом деле повторный анализ даже не проводился. Прокуратура скажет - первый анализ мочи с опиатами не сказал много их или мало, и поэтому не могут трактовать это как отягчающее обстоятельство. На самом деле найденных опиатов в моче достаточно для отягчающих обстоятельств, это заявит в суде представитель потерпевших Лариса Матвеева, и будет ходатайствовать об этом в суде. Учтет ли суд это при вынесении приговора - вопрос.

7) Куда исчезла моча и кровь Зайцевой или почему их взяли в несколько раз меньше, чем нужно, могла бы прояснить нарколог Федирко. Но она исчезла - уволилась и уехала из Харькова. Матвеева требует разыскать и доставить приводом, но прокурор прямо говорит, что не хочет этим заниматься. В итоге - нарколога ждем уже 2 месяца. Она же ключевой свидетель, и могла бы пояснить что значит запись в протоколе осмотра Зайцевой "хода хитка, пальце-носова проба виконана не точно, рухова сфера загальмована, поза Ромберга не стійка, зіниці звужені". И может ли это быть результатом приема одной таблетки пенталгина за сутки до ДТП. Кстати, во время осмотра Зайцева заявила, что никаких таблеток не принимала и травм ранее не имела.

8) Защита Зайцевой поясняет откуда опиаты - перенесенная в подростковом возрасте авария, Зайцеву мучают головные боли, из-за чего она принимает пенталгин. Опиаты - это одна таблетка пенталгина за сутки до аварии. Представители потерпевших Лариса Матвеева и Дмитрий Марцонь настаивают - не важно как опиаты попали в организм, даже если это таблетки - Зайцева не имела права принимать их за рулем.

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9) Мать Зайцевой каждому пострадавшему передает по 50 тыс грн на карточку или лично, уверяя, что больше нет и в ином случае не получат ничего. Напомню, что авто Зайцевой стоит 2 млн грн. А родители водителя Энгибаряна за убитого им на пешеходном переходе мальчика заплатили матери 80 тысяч долларов. Зайцевы оценили жизнь человека в два айфона.

10) Следователь звонит потерпевшим и просит подтвердить факт получения денег. Также требуется написать, что потерпевшие претензий не имеют. А это, напомню, минус две трети от максимального срока. Представители потерпевших заявляют, что по закону нет частичного погашения вреда, а от денег Зайцевых отказались больше половины потерпевших. Значит это не может быть смягчающим обстоятельством. Даже если бы взяли деньги 11 из 12 потерпевших. Но прокуратура думает иначе.

11) Скорость Фольксвагена и Лексуса экспертами не установлена. Хотя сделать это задачка для 5 класса. Расстояние от дома до дома поделить на кол-во секунд, за которые авто его проехали. Эксперт института Бокариуса этого сделать не смог. Следователи и эксперты для механизма ДТП берут показания Ковалевой - пассажирки и подруги Зайцевой, девушки со сверхспособностями, которая одновременно видела надвигающееся авто Дронова, мигающий зеленый светофор для Зайцевой и спидометр, где было 70-75 км в час.

12) Эксперт автосалона Лексус, который осматривал авто Зайцевой сразу после ДТП, заявил, в блоке управления Лексуса осталась информация про последнюю скорость Лексуса - 102 км в час. В прокуратуре говорят - не указано время и дата, когда скорость была зафиксирована, а значит скорость 102 учитывать не могут. Эксперт говорит, что скорость записана в момент, после которого авто двигаться не могло.

Прокуратура говорит: "Зайцева тормозила". Эксперт Лексуса говорит, стоп-сигналы - это не тормоза, это сработка системы курсовой устойчивости.

Прокуратура говорит - мы ничего не скрывали, вся информация есть в материалах дела. Но в материалах дела 9 томов, и обвинение озвучивает только то, что считает нужным. И одно дело - написано в томах, другое - использовать эту информацию для экспертиз.

13) Прокуратура говорит - не важно сколько ехала Зайцева - 75 или 102, она все равно превысила скорость. Техэксперт из института Бокариуса заявил, что действия и Зайцевой и Дронова стали причиной ДТП. И что для самого факта нарушения правил дорожного движения действительно не важно превысила Зайцева скорость на 10 или на 50 км в час. А вот для механизма аварии скорость важна. Одно дело, когда удар произошел при 75 км в час, другое 102. Разлет авто совершенно разный, а возможно, и количество жертв.

14) Зайцеву замечают в больничке. Под конвоем, без наручников. Адвокат Зайцевой говорит - проверяли голову.

15) Раскаяние. Зайцева просила прощение по бумажке. На вопрос Матвеевой знает ли она имена погибших и пострадавших - промолчала. Ее сводного брата патрульные останавливают пьяным на рулем. На первом заседании Зайцева плакала, сейчас приходит "со свежими" бровями.

16) Еще несколько заседаний и приговор.

Татьяна Доцяк, журналистка

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ДТП Елена Зайцева
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