Смертельное ДТП в Харькове: суд арестовал Зайцеву

В Харькове Киевский районный суд решил взять под стажу студентку Алену Зайцеву, подозреваемую в наезде на пешеходов, на 60 дней без права внесения залога.

Такое решение огласила судья.

Во время заседания защита девушки просила назначить домашний арест, мотивируя просьбу возрастом и состоянием здоровья подозреваемой.

"Прокуроры требовали для Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток в СИЗО города Харькова", — пишет hromadske.ua.

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — травмированы и доставлены в больницу.

Алену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления.