В Сети появилось видео поведения Зайцевой в первые минуты после ДТП

Фотография с места происшествия

В Сеть попала видеозапись с боди-камеры одного из полицейских, которые первыми прибыли на место жуткого ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой.

На записи видно, что реакция 20-летней виновницы трагедии явно не адекватна произошедшему - Зайцева спокойно ходит в двух шагах от окровавленных тел убитых ею людей, а единственное, что ее беспокоит - это легкое ранение ее подруги осколком стекла.

Также пользователи обратили внимание на то, что на просьбу полиции предъявить водительское удостоверение Зайцева не смогла этого сделать - при этом на суде факт отсутствия у нее документов вообще не фигурировал в деле.

В комментариях отмечают, что судя по поведению Зайцевой сразу после аварии она либо глубоко аморально, или, что более вероятно, находится под воздействием наркотических веществ.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове: МОЗ подвердил, что Зайцева была "под кайфом"ДТП в Харькове, в результате которого погибли шестеро человек, случилось вечером 18 октября 2017 года. Автомобиль Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, был отброшен на группу пешеходов в результате столкновения с Volkswagen. В результате шестеро человек погибли, еще столько же получили травмы разной степени тяжести.

Напомним, ранее была обнародована информация о том, что сразу после смертельной ДТП Зайцева просила патрульных не говорить матери, что она ехала без прав.

Как известно, был назван срок, который Зайцева получит за ДТП с шестью жертвами.