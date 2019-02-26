Смертельное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову вынесли приговор

Зайцевой и Дронову вынесли приговор / newsroom.kh.ua

Киевский суд города Харькова вынес приговор виновникам кровавого ДТП в Харькове, которое 18 октября 2017 года унесло жизни 6 человек.

Геннадия Дронова и Елену Зайцеву приговорили к 10 к годам тюрьмы. Их также лишили прав на 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил все гражданские иски потерпевших о денежных компенсациях.

Судья Виктор Попрас заявил, что степень вины Зайцевой и Дронова в ДТП одинакова, их виновности доказана.

Читайте такжеДаже имен погибших не знает: "размалеванной" Зайцевой светит минимальный срокДронов на суде заявил, что приговор считает несправедливым: по его словам, такое судебное решение – просто способ успокоить общество. В свою очередь судья тот факт, что Дронов свою вину не признал, расценил как попытку ответственности избежать.

Автомобили вернули собственникам.

Стоит отметить, что Зайцевой стало плохо во время судебного заседания и ее экстренно госпитализировали.

Ранее Зайцева выступила в суде с последним словом. По ее словам, она больше никогда не сядет за руль. Ее адвокаты призвали суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельства.

Напомним, ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. В результате него погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

Как сообщалось, в Сети появилось видео поведения Зайцевой в первые минуты после ДТП. Виновница кровавой бани на тротуаре ведет себя неадекватно произошедшему, отмечают пользователи.

Зайцева попросила прощения у потерпевших. При этом она поклялась, что никогда не сядет за руль.

Ранее стало известно о том, сколько лет тюрьмы грозит Зайцевой за эту автоаварию. Как заявила адвокат Зайцевой Юлия Козырь, в обвинительном акте раскаяние ее подзащитной было учтено как смягчающее обстоятельство.

В полиции заявили, что водитель Volkswagen выехал на запрещающий сигнал светофора. Дронов отметил, что во время ДТП был сосредоточен на пешеходном переходе.