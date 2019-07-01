Известная волонтер погибла в ужасной аварии: автомобиль влетел в дерево

Марина Шеремет погибла в ДТП / facebook.com/msheremet

30 июня в жутком ДТП в Черниговской области погибла известная военная волонтер Марина Шеремет, которая спасла много чужих жизней. Ее муж находится в реанимации. Причина аварии пока неизвестна.

В социальной сети Facebook друзья Марины сообщили, что роковая авария произошла у села Носовка. Автомобиль на скорости слетел в кювет и врезался в дерево. Машина полностью разбита. Говорят, что Марина Шеремет сильно ударилась головой о боковое стекло.

"Были у Сергея (мужа Марины Шеремет – Ред.), состояние стабильное, он в сознании, особо не разговаривает, он под обезболивающим, у него черепно-мозговая травма, и травма руки, по внутренним травмам пока ничего не известно, завтра будут обследовать, возможно повезем в Нежин. Сейчас дежурный врач гинеколог, он ничего внятного не сказал нам.Были в райотделе, видели машину.Версий пока нет, тормозного пути не было, они на скорости влетели в кювет, и дерево. Машина в хлам. Дежурный сказал, что Марина вроде ударилась головой об боковое стекло. Полицию вызвали проезжающие мимо, сколько они там были, пока неизвестно, и как быстро Марина умерла, скажет только судмедэкспертиза", - сказано в сообщении Margo White.

Напомним, ранее на Закарпатье грузовик сорвался с горы, погибли пятеро лесорубов.