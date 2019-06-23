В Харькове мужчина жестко врезался в здание горсовета - опубликовано фото

Очередное жесткое ДТП произошло на площади Конституции.
В Харькове водитель автомобиля Toyota врезался в здание городского совета депутатов, расположенное на площади Конституции.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы харьковской полиции.
В результате происшествия пострадал тридцатилетний водитель автомобиля. И он был госпитализирован. Других людей в транспортном средстве не было. Информация о ДТП была зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова. В настоящее время полицейские выясняют остальные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, ранее в жутком ДТП на трассе Киев-Харьков погибли два человека.