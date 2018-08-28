Суд в Харькове выпустил на волю мажора, который убил в ДТП человека

Стоит отметить, что ранее Енгибарян полностью признал вину и выплатил компенсацию / Открытые источники

Тиграна Енгибаряна, который в январе 2018 года насмерть сбил 17-летнего парня на Салтовском шоссе в Харькове, отпустили в зале Апелляционного суда области сегодня, 28 августа.

Апелляционный суд изменил изначальный приговор Московского районного суда, согласно которому Енгибарян был признан виновным в совершении смертельного ДТП и приговорен к 3 годам лишения свободы, передает харьковское издание STATUS QUO со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Харьковской области Виту Дубовик. Кроме трех лет лишения свободы суд предоставил Енгибаряну три года испытательного срока и на столько же запретил садиться за руль.

"Поскольку решение апелляционной инстанции вступают в законную силу с момента их провозглашения, осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда", - отметила Дубовик.

Дубовик отметила, что прокуратура Харькова настаивала на реальном сроке наказания молодому человеку. Пока доподлинно неизвестно, собираются ли в прокуратуре подавать кассационную жалобу на решение Апелляционного суда.

Прокомментировал ход дела и народный депутат Антон Геращенко.

Читайте также"Мажор" на Hummer, сбивший девочку в центре Киева, связан с застройками и властью - ШарийНапомним, 16 января в Харькове водитель насмерть сбил человека на переходе. Позже полиция задержала 18-летнего водителя, Тиграна Енгибаряна, который получил права за три недели до ДТП. В апреле Московский районный суд Харькова приговорил Енгибаряна к трем годам лишения свободы и лишил права вождения на три года.

Енгибарян полностью признал свою вину, его родители выплатили родным погибшего денежную компенсацию.

Стоит отметить, что прокуратура просила для него пять лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в столице Украины на бульваре Леси Украинки парень, находящийся за рулем внедорожника класса "люкс" Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть восьмилетнюю девочку и пытался скрыться c места ДТП. За рулем внедорожника был экс-боксер, а ныне - коммерсант Кирилл Островский (1995 года рождения).