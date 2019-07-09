Сгорели заживо: на Киевщине в ДТП погибли двое военных

Двое военнослужащих погибли в огне / kv.npu.gov.ua

В Киевской области на 65 км трассы Киев-Чоп произошло ДТП, в котором заживо сгорели двое военнослужащих.

Авария произошла в 3 утра 9 июля, водитель автомобиля Тойота не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем Газ-32223, который двигался в попутном направлении, сообщает Нацполиция Киевской области.

Из-за столкновения вспыхнуло авто с девятью военными, семеро из них спаслись, но двое, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели заживо. Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами ног.

На месте дорожной аварии работали спасатели, работники Следственного управления полиции Киевщины, следственно-оперативная группа Макаровского отделения полиции, медики.

36-летнего водителя автомобиля Тойота полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины. Транспортные средства изъяты в качестве вещественных доказательств.

Водитель Тойоты спровоцировал смертельное ДТП / kv.npu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП. В рамках уголовного производства будут предназначены все необходимые экспертизы.

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