В Польше украинский автобус попал в серьезное ДТП: много пострадавших

Автобус на украинской регистрации попал в серьезное ДТП / mariofoto

В Польше автобус на украинской регистрации попал в серьезное ДТП, в результате пострадали 11 пассажиров.

Как передает TVN24, авария произошла в 6 утра на отрезке автомагистрали А4 вблизи населенного пункта Янковице Вельке.

При этом автобус съехал с автодорожного полотна и слетел в кювет.

50-летний водитель рассказал, что уснул и проснулся только после ДТП

11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными. 5 пострадавших уже покинули медучреждения.

Сообщается, что водитель был трезв. В автобусе находилось 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.

Напомним, ранее в Польше сгорел перевозивший украинских туристов автобус.