В Польше сгорел перевозивший украинских туристов автобус

Все 70 пассажиров успели эвакуироваться.
На юге Польши неподалеку от города Альверня полностью сгорел автобус, который вез 70 туристов из Украины из Киева в Прагу.
Как сообщает TVN24.pl, происшествие случилось на автостраде А4 в ночь на 26 мая.
Польские правоохранители сообщили, что всех пассажиров вовремя удалось эвакуировать, поэтому жертв и пострадавших в результате ДТП нет.
Украинцам предоставили другой транспорт и перевезли их на стоянку обслуживания пассажиров.
По предварительным данным, причиной пожара стала неполадка в двигателе.
В полиции констатировали, что огонь уничтожил автобус полностью, при этом пострадало дорожное асфальтированное покрытие.
Напомним, в Польше при странных обстоятельствах погиб украинский заробитчанин Сергей Савенков.