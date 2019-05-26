В Польше сгорел перевозивший украинских туристов автобус

В Польше сгорел украинский автобус / Фото: twitter.com/Kamil_Wszolek

На юге Польши неподалеку от города Альверня полностью сгорел автобус, который вез 70 туристов из Украины из Киева в Прагу.

Как сообщает TVN24.pl, происшествие случилось на автостраде А4 в ночь на 26 мая.

Польские правоохранители сообщили, что всех пассажиров вовремя удалось эвакуировать, поэтому жертв и пострадавших в результате ДТП нет.

Украинцам предоставили другой транспорт и перевезли их на стоянку обслуживания пассажиров.

/ twitter.com/Kamil_Wszolek

По предварительным данным, причиной пожара стала неполадка в двигателе.

В полиции констатировали, что огонь уничтожил автобус полностью, при этом пострадало дорожное асфальтированное покрытие.

Напомним, в Польше при странных обстоятельствах погиб украинский заробитчанин Сергей Савенков.