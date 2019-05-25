Убийство или несчастный случай: в Польше загадочно погиб украинский заробитчанин

Погибший украинский заробитчанин Сергей Савенков / gazeta.zp.ua

В Польше при странных обстоятельствах погиб украинский заробитчанин Сергей Савенков.

Последний раз он выходил на связь 7 мая и рассказал, что находится около отеля Mercure.

При этом Савенков пожаловался на отсутствие денег, документов и плохое самочувствие.

Как пишет gazeta.zp.ua в тот день он должен был возвращаться с заработанными деньгами домой.

Читайте также"Люди второго сорта": заробитчане рассказали об обмане на заработках в ПольшеПри этом в последний раз Савенкова видели на железнодорожном вокзале Кракова, а уже 24 мая, отец и брат парня приезжали в Польшу для опознания.

Выяснилось, что 26-летний Сергей упал с высоты 9 этажа и погиб на месте.

Родные предполагают, что парня могли убить. Сейчас они собирают деньги на транспортировку тела в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии жестоко расправились с украинским заробитчанином.