"Возвращайся в Украину": в Варшаве жестоко избили таксиста-заробитчанина

9 марта 2019, 18:05

Между водителем-украинцем и его пассажирами-поляками произошел конфликт.

Кулак, избиение
В Варшаве пострадал украинский заробитчанин / ТСН

В Варшаве неизвестные жестоко избили украинца, который является водителем такси Uber.

Между водителем и его пассажирами-поляками произошел конфликт. Они оскорбляли украинца и требовали, чтобы он "возвращался в Украину", рассказал в Facebook журналист Евгений Приходько.

При этом водителя несколько раз ударили в салоне авто, после чего вытащили на улицу, где повалили на землю снова били, после чего повредили двери авто.

Приходько также добавил, что до этого другие таксисты обклеивали авто Uber наклейками "говорю только по-украински" и "вор".

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии жестоко расправились с украинским заробитчанином.

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