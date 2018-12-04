Резня в Неаполе: в Италии жестоко расправились с украинским заробитчанином

В Италии убили украинца / xxivek.com.ua

В воскресенье, 2 декабря, в итальянском Неаполе возле популярного среди восточноевропейских мигрантов клуба жестоко убили гражданина Украины Юрий Бусуйока, который в течение 9 лет проживал в Италии с родителями и работал строителем.

Трагедия произошла вечером, около 22:30 часов, после того, как украинец вступил в драку с другим мужчиной. Как сообщает издание il Giornale, конфликт между мужчинами возник из-за девушки.

Украинский заробитчанин скончался в результате ударов ножом, при этом медикам не удалось его спасти. Как отмечается в сообщении, убийце удалось скрыться с места драки.

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По факту убийства полиция начала уголовное производство, ведется расследование. Однако уже сейчас удалось выяснить, что оба участника драки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский заробитчанин повесился в польской больнице.

Кроме того, в Польше украинца избили из-за национальности и грозили убить.