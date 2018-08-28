В Польше украинца избили из-за национальности и грозили убить

В Польше избили украинца / ТСН

В одном из заведений города Ленкница, на западе Польши, 37-летний пьяный местный житель набросился на двух украинцев, а по отношению к одному из них применил физическую силу.

Задержанный поляк публично и без причины нецензурно выразился в отношении двух граждан Украины из-за их национальной принадлежности. Кроме этого, он ударил одного из них по голове, дергал за одежду и наносил другие ушибы, а также грозил убийством, рассказала пресс-секретарь местной полиции Аннета Берестецкая.

Кроме того, дебошир также повредил бытовую технику в заведении общественного питания. Мужчине предъявили обвинение, однако он был освобожден после внесения залога, сообщает "Польское радио".

Напомним, ранее польское агентство по трудоустройству EWL S.A. провело опрос среди украинских заробитчан и пришло к выводу, что половина трудовых мигрантов из Украины готовы работать в Польше по 12 часов в день с одним выходным в неделю за минимальное вознаграждение.