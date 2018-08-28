Украинцы-заробитчане готовы работать по 12 часов за "копейки" - опрос

"Обозреватель"

Польское агентство по трудоустройству EWL S.A. провело опрос среди украинских заробитчан и пришло к выводу, что половина трудовых мигрантов из Украины готовы работать в Польше по 12 часов в день с одним выходным в неделю за минимальное вознаграждение.

"На 10-12-часовой рабочий день согласны более 49 процентов опрошенных. При этом 58,6 процента респондентов хотели бы иметь только один выходной в неделю", - передает РИА Новости.

Также большинство украинцев готовы трудиться в Польше за минимальное вознаграждение - 40,8 процента за 9-11 злотых в час ($2,5-3).

Прежде всего, украинцы едут на заработки в Польшу из-за низких зарплат на родине (79,6 процента), плохой политической и экономической ситуации (19,7 процента), коррупция (14,7 процента) и небезопасности (8,3 процента).

В исследовании участвовали 900 респондентов, мигрантов с Украины, которые или уже работают в Польше или ищут там работу.

С конца марта этого года на заработки за границу уже выехали 420 тысяч украинцев.

Ранее СМИ писали, что из-за безвизового режима украинцы все чаще едут на заработки в Европу без соответствующих документов, чем пользуются мошенники.

Граждане Украины часто оказываются в "трудовых лагерях", где к ним относятся, "как к животным", отбирают документы, средства связи, а при попытках уехать угрожают расправой.