Украинский заробитчанин повесился в польской больнице - СМИ

Украинец покончил с собой в Польше / фото: kri.su

Украинский заробитчанин повесился в Ольштыне Варминьско-Мазурского воеводства Польши из-за угрозы депортации в Украину.

Как пишет польское издание Gazeta Olsztyńska, 59-летний украинец заменял на работе в поле своего брата, при этом с ним произошел несчастный случай - ему раздавило таз.

После того, как пострадавшего госпитализировали в больницу, он провел там несколько дней, после чего свел счеты с жизнью.

"В больнице он понял, что у него отсутствует медстраховка, а значит, лечение будет дорого стоить, а его могут депортировать в Украину", - говорится в материале.

Польская прокуратура изучает обстоятельства дела. Полиция допросила работников больницы, никто из работников медучреждения не знает, что могло стать причиной суицида.

Напомним, ранее сообщалось, что с конца марта этого года на заработки за границу уже выехали 420 тысяч украинцев.