Тело искали несколько недель: во Франции жестоко расправились с украинским заробитчанином

Во Франции убили украинца Василия Штангарта / ART culture et créativité

Тело убитого 29-летнего украинца Василия Штанграта, который был на заработках, обнаружили во Франции.

Василий был уроженцем Бучацкого района Тернопольской области и 2,5 месяца работал на стройке в Париже, а жил за пределами города с односельчанином.

При этом еще 8 сентября стало известно о том, что Штанграт не вернулся с работы, пишет в Facebook сообщества Association franco-ukrainienne "ART culture et créativité".

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При этом сообщается, что тело погибшего украинца обнаружили только 2 октября. На сегодняшний день украинская громада в середине октября организовала сбор средств на отправку тела погибшего на родину.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский заробитчанин повесился в польской больнице.

Кроме того, в Польше украинца избили из-за национальности и грозили убить.