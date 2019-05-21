Не приехав на инаугурацию Зеленского, президент Польши совершил ошибку - Gazeta Wyborcza

В Польше высказали мнение, что Дуда зря не приехал на инаугурацию Зеленского / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда мог сделать важный жест в налаживание взаимоотношений между странами, если бы приехал в Киев на инаугурацию президента Владимира Зеленского.

Польское Gazeta Wyborcza напоминает, что на приглашение Зеленского откликнулись президенты стран Балтии, Венгрии и Грузии. Не хватало только польского лидера Анджея Дуды, что является ключевой ошибкой.

"Польско-украинские отношения уже три года переживают кризис. Политические лидеры, став заложниками националистов, не смогли преодолеть споров о трагической истории и начали их только подогревать. Варшава перестала быть адвокатом Киева в Евросоюзе. И от этого теряют обе стороны. Появление нового президента Украины могло бы стать новым началом в отношениях", - отмечают аналитики издания.

Читайте такжеПочему инаугурация Зеленского была беспрецедентнойОтмечается, что, согласно дипломатическому протоколу, первым Польшу должен посетить Зеленский, а на инаугурации достаточно присутствия главы польского МИД Яцека Чапутовича. Однако Дуда личным визитом мог сделать широкий и важный жест в сторону Киева.

Польские журналисты полагают, что в дипломатии важны личные отношения между президентами. Отношения между странами развиваются, если дружат президенты. Визит Дуды мог продемонстрировать стремление к дружбе, а теперь шанс для Варшавы утерян.

Напомним, после церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский с главами нескольких государств, которые приехали в Киев по случаю присяги украинского главы государства народу.