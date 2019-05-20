Русский язык, сын и пеший поход: какие жесты выдали Зеленского на инаугурации

20 мая 2019, 19:39

Главред выяснил, зачем Владимир Зеленский вспомнил в речи сына, что заставило нервничать первую леди и обрадовало уже ушедшего Петра Порошенко.

Зачем Владимир Зеленский вспомнил в речи сына, что заставило нервничать первую леди и обрадовало уже ушедшего Петра Порошенко. Физиогномист Леонид Золин объяснил Главреду, как жесты выдали мысли украинской элиты во время инаугурации Зеленского

Первое, на что обратили внимание физиогномист, это пеший поход нового президента в парламент. 

"То, как Зеленский шел в Раду и приветствовал людей руками, взято от американцев.  Это такая отсылка к Дональду Трампу. Он, как шоумен, постоянно так делает. Здесь у них много общего. При этом, новый президент очень сильно накачивал свою матрицу. Ведь люди, большинство из которых его поддерживали, дают эмоции. И Владимиру нужно было набрать энергию, которой не было в зале парламента. Под куполом царили в основном сдержанно-недоброжелательные эмоции, потому что это его оппозиция", - заметил эксперт. 

Упоминание о сыне, с которого новый глава государства начал свою первую президентскую речь. не случайна. 

"В Раде речь началась с сына. А там, где дети, там – ничего не скажешь. Это профессиональный обезоруживающий ход, который часто используется на переговорах или мероприятиях, где могут быть жесткие вопросы. И здесь заход с позиции ребенка с одной стороны символизирует начало нового, подрастающего. Также, это будущее – дети, внуки будут жить после нас. И ребенок – это беспроигрышная тема, которую не оспорить. Это как говорить про мать, Родину и детей", - говорит Леонид Золин.  

Также, отмечает эксперт, Владимир Зеленский пытается всех объединить. 

"Он сделал присоединение - мы все президенты, в том числе 25% голосовавших за Петра Порошенко, и 73%, которые отдали свои голоса против ушедшего президента. Зеленский попытался всех объединить", - объяснил физиогномист. 

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А вот когда президент заговорил про Европу, которая у нас в головах, он показал пальцем левой руки на голову.

"Эта сторона связана с женщинами, эмоциями, образами, чувством насыщения. А правую руку он лежала на Евангелии и Конституции. Он растопырил как следует руку с обручальным кольцом, что значило: "Я уверен, все возьму и всю полноту власти".  

И следом он заговорил про заробитчан и их проблемы, говорит Золин.

"Стоит вспомнить, что он сам в разных странах снимал свои фильмы. Успешно реализовывал там свой продукт, что вполне нормально для бизнеса. И в этот момент он достаточно сильно поджал губы. То есть, он был недоволен этой историей, и при этом не понимал, что с ней делать – люди за границей, и у них нет возможности участвовать в жизни страны", - добавил эксперт. 

А вот депутаты поставили Владимира Зеленского в неловкое положение. 

"Он привел цифру по 65 млн. украинцев в мире. После фразы: "мы все украинцы", он сделал драматургическую паузу и ждал аплодисментов. Потому что сказал это сильно, с подачей. Но аплодисментов не последовало. Тогда он ту же фразу сказал еще раз, сделал паузу. И тут уже люди за стенами Рады начали аплодировать, и только следом за ними депутаты стали аплодировать. То есть, первую паузу народные избранники провалили и сделали Зеленскому очень неудобно", - заметил Леонид Золин. 

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Еще одна интересная деталь - когда Владимир говорил свою речь, он был перекошен в правую сторону, причем даже знак президента у него тоже съехал вправо.

"А левая сторона была опущена вниз. Правая сторона. Которая бал у него очень высокой, это сторона деятельности, активности, движения – она связана с мужским, отцовским родом. То есть, он показал, что готов действовать", - говорит физиогномист. 

Владимир Зеленский на инаугурации

Русский язык, на который Зеленский перешел, когда говорил о Донбассе, мире, и возвращении пленных, был использован, чтобы все поняли и услышали, в том числе, и в других странах.

"В зале начали возмущаться, потом Олег Ляшко сказал про язык. Но это было некрасиво и неправильно, потому что нельзя перебивать речь президента - гаранта Конституции", - считает физиогномист. 

Зеленский, Ляшко

А вот обращение писать заявления об увольнении, министрам очень не понравилось. "Все остальное время они были в хорошем, спокойном, улыбчивом настроении. Лицо Петра Порошенко было все время недовольным, а стало довольным только один раз - он улыбался, когда Зеленский начал говорить о Верховной Раде. Речь идет о принятии законов и роспуске", - добавляет Золин. 

Супруга Зеленского Елена, которая сидела рядом с мамой Владимира, а с другой стороны – с Леонидом Кравчуком, потом были Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

"Когда первую леди неоднократно показывали, она была недовольна - брови поднимала, губу поджимала. Ей было неуютно в том окружении, в котором она находилась. Но это нормальная реакция", - объясняет собеседник. 

Получив все атрибуты власти, президент обхватил булаву большим пальцем как человек, который крепко взял в руки предмет и никому не хочет его отдать.

"Петр Порошенко при инаугурации держал ее по-другому – большой палец прикасался к рукояти, а не обхватывал. Это говорит о том, что ушедший президент не хотел ее брать. На тот момент, в 2014-ом, это было компромиссное решение. И ему пришлось взять власть, к которой он не был готов"., - говорит Леонид Золин.  

Интересно, что пиджак у Зеленского был с острыми лацканами кверху.

"Обычно он такие не вообще не надевает, носит итальянские. Возможно такой острый стиль полагается ему по протоколу, но в этом случае одежда показывает конфликт, борьбу, сопротивление", - отметил эксперт. 

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Верховная Рада Владимир Зеленский президент Украины инаугурация Зеленского Леонид Золин
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