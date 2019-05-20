Во время инаугурации между Зеленским и Ляшко произошла перепалка

Зеленский ответил Ляшко/ Главред

Во время инаугурационной речи Владимира Зеленского произошла перепалка между новым президентом и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Обращаясь к людям на Донбассе, Зеленский перешел на русский язык. За что получил замечание от Ляшко, что "на Донбассе понимают украинский язык".

"Спасибо, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко, по паспорту и языку. Украинец - это не графа в паспорте - это в сердце!", - ответил Зеленский на выпад главного радикала.

Отметим, что Зеленский несколько раз переходил на русский язык во время своей речи.

Напомним, во время инаугурации новый президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду VIII cозыва. Он также призвал генерального прокурора, главу СБУ и министра обороны сложить свои полномочия, а Верховную Раду - принять закон о снятии неприкосновенности с депутатов.