Впервые официально: Зеленский встретился с президентами Грузии, Венгрии, Эстонии и Литвы

Президент Венгрии посетил инаугурацию / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine to Hungary

После церемонии инаугурации президент Владимир Зеленский с главами нескольких государств, которые приехали в Киев по случаю присяги украинского главы государства народу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский встретился с президентами Грузии, Литвы, Эстонии и Венгрии.

На встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили новоизбранный украинский лидер подчеркнул, что Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности. Он подчеркнул незыблемость курса европейской и евроатлантической интеграции.

"Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас - прекращение огня на востоке, где ежедневно гибнут наши люди", - отметил Зеленский.

"Всех нас ждет еще один вызов - выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии по курсу на евроинтеграцию и членство в НАТО", - отметила Зурабишвили, пригласив Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.

Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили / Фото: Европейская правда

Состоялась встреча главы государства с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Партнеры детально обсудили вопросы двусторонних отношений и продолжения реформ в Украине.

"Встреча президентов Литвы и Украины Дали Грибаускайте и Владимира Зеленского укрепляет двусторонние связи и подчеркивает постоянную поддержку Литвой безопасности Украины, ее стабильности и реформ", - написал в Twitter посол Литвы в Украине Марис Януконис.

Владимир Зеленский и Даля Грибаускайте / Фото: Twitter/Marius Janukonis

Затем Зеленський встретился с президентом Венгрии Яношем Адером и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Владимир Зеленский и Янош Адер / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine to Hungary

С лидером Эстонии обсудили дальнейшую поддержку евроинтеграции и торгово-экономические отношения между странами.

"Участники встречи отметили важность содействия активизации торгово-экономических отношений между Украиной и Эстонией", — говорится в сообщении.

В ходе беседы Зеленский высоко оценил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

Владимир Зеленский и Керсти Кальюлайд / Фото: Европейская правда

In #Ukraine we are not only supporting Ukraine, we are standing for our liberal democratic values. I wish @VoZelenskiy confidence to continue with reforms and stay on the path to #EU#NATO. pic.twitter.com/eTcElpZVof — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) May 20, 2019

Все встречи прошли в присутствии заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль и посла Украины в НАТО Вадима Пристайко.

Напомним, физиогномист Леонид Золин объяснил Главреду, как жесты выдали мысли украинской элиты во время инаугурации Зеленского.