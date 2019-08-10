Жуткое ДТП в Днепре: скорая вмазалась в грузовик

ДТП в Днепре / Telegram-канал Х**вый Днепр

Жуткая авария произошла около 19:00 в Днепре 10 августа. Там столкнулись скорая и грузовик.

Авто скорой помощи медиков перевернулось. В тот момент там находился человек в критическом состоянии.

В ДТП пострадали 5 человек, сообщает Информатор. С травмами разной степени тяжести они госпитализированы в местную больницу.

Предварительно, водитель грузовика ехал на "зеленый", но не предоставил преимущество скорой, которая как раз ехала по Образцова к Калиновой с сигналами и проблесковыми маячками. В результате машины столкнулись.

Напомним, 1 августа в Днепре легковое авто влетело в маршрутное такси, маршрутка перевернулась на бок, в результате ДТП госпитализированы свыше 10 человек. По предварительным сведениям, водитель легковушки уходил от погони правоохранителей.