"Погоня и ДТП": в Днепре иномарка влетела в маршрутку, много пострадавших

Водитель иномарки серьезно пострадал, узнали журналисты.
В четверг утром, 1 августа, в Днепре легковой автомобиль Hyundai Getz влетел в маршрутное такси Mercedes Sprinter, маршрутка перевернулась на бок, госпитализированы более 10 человек.
ДТП произошло на пересечении проспекта Яворницкого и ул. Вернадского около в 7:00, тормозной путь легковушки - около 40 метров, пишет Информатор со ссылкой на правоохранителей.
По предварительным данным, за Hyundai гнались правоохранители, поскольку водитель легковушки были пьян.
"Водитель… не справился с управлением… и влетел в маршрутку №157, которая ехала по направлению к центру города… состояние виновника ДТП врачи оценивают как тяжелое", - отметило издание.
На перекрестке Яворницкого и Вернадского перевернулась маршрутка: есть пострадавшиеОпубликовано Информатор Среда, 31 июля 2019 г.
Напомним, в ночь на 20 июля возле села Вита Поштовая (находится под Киевом) возле автозаправочной станции иномарка насмерть сбила трех пешеходов — погибли мужчина и две женщины.