"Погоня и ДТП": в Днепре иномарка влетела в маршрутку, много пострадавших

В Днепре в результате ДТП госпитализированы более 10 человек / dp.informator.ua

В четверг утром, 1 августа, в Днепре легковой автомобиль Hyundai Getz влетел в маршрутное такси Mercedes Sprinter, маршрутка перевернулась на бок, госпитализированы более 10 человек.

ДТП произошло на пересечении проспекта Яворницкого и ул. Вернадского около в 7:00, тормозной путь легковушки - около 40 метров, пишет Информатор со ссылкой на правоохранителей.

По предварительным данным, за Hyundai гнались правоохранители, поскольку водитель легковушки были пьян.

"Водитель… не справился с управлением… и влетел в маршрутку №157, которая ехала по направлению к центру города… состояние виновника ДТП врачи оценивают как тяжелое", - отметило издание.

На перекрестке Яворницкого и Вернадского перевернулась маршрутка: есть пострадавшие Опубликовано Информатор Среда, 31 июля 2019 г.

Напомним, в ночь на 20 июля возле села Вита Поштовая (находится под Киевом) возле автозаправочной станции иномарка насмерть сбила трех пешеходов — погибли мужчина и две женщины.