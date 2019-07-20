Жуткое ДТП под Киевом: Audi насмерть раздавил мужчину и двух женщин у АЗС

У Виты Поштовой произошло смертельное ДТП / скриншот

В ночь на 20 июля произошло ужасное смертельно ДТП у села Вита Поштовая под Киевом. На участке дороги рядом с АЗС WOG автомобиль Audi насмерть сбил трех пешеходов.

По информации, около 22:50 в запрещенном месте попытались перейти дорогу пешеходы – мужчина и две женщины и попали под колеса Audi, которые ехал со стороны Киева, передает Информатор.

К несчастью, от полученных травм, несовместимых с жизнью, мужчина и две женщины погибли на месте. При этом мужчине оторвало ногу. На месте устрашающей аварии работали полицейские и следователи, чтобы детально выяснить все обстоятельства.

Читайте такжеВодителям из кортежа Зеленского светит лишение прав за ДТП на ЗапорожьеПо предварительной информации правоохранителей, водитель Audi был трезвым, поскольку тест на драгере не дал никаких результатов. Однако его все равно отвезли в больницу для более тщательного теста.

Напомним, ранее на Николаевщине фургон не разминулся с автобусом - погибли мужчина и его двое детей.

Также ранее маршрутка разбилась в ужасном ДТП под Киевом - 2 трупа, 18 человек в больнице.