На Николаевщине фургон не разминулся с автобусом: погибли мужчина и его двое детей

На Николаевщине в ДТП погибли мужчина и его двое детей / facebook.com/MNSMYKOL

В ночь на среду, 17 июля, возле села Лукашовка Николаевской области фургон Citroen Berlingo столкнулся с пассажирским автобусом, погибли водитель иномарки, его сын и дочка, также пострадала пассажирка авто.

Смертельная авария произошла около 00:30 — Citroen не разминулся с автобусом Neoplan, который ехал по маршруту Железный Порт — Шепетовка, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Николаевщине.

По данным ведомства, в результате ДТП погиб 35-летний водитель Citroen, его 12-летний сын и 7-летняя дочь, а женщина-пассажир попала в больницу.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области на трассе Николаев — Снигиревка авто на большой скорости сбило группу несовершеннолетних велосипедистов, получили травмы и были госпитализированы дети в возрасте от 14 до 17 лет.