Под Николаевом автомобиль сбил группу детей-велосипедистов

В Николаевской области автомобиль на большой скорости на трассе Николаев-Снигиревка сбил группу несовершеннолетних спортсменов на велосипедах.

Как сообщает николаевское издание Новости N, шестеро детей возрастом от 14 до 17 лет были госпитализированы с травмами, это преимущественно девочки.

Отмечается, что группа воспитанников местной ДЮСШ осуществляла тренировочный заезд.

"В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом „Лады" начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов", — пишет издание.

Автомобиль сбил детей с трассы и слетел в кювет. Пострадавших доставили в областную детскую больницу города Николаева.

По факту ДТП в полиции открыли криминальное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Виновнику аварии грозит штраф или ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, на трассе между Васильевкой и Мелитополем в аварию попала колонна автобусов с детьми, которые возвращались с отдыха на море.